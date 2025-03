Sanità: Silvestri, ‘su Forlanini solo propaganda, governo non svenda patrimonio’/Rpt

agenzia

Roma, 7 mar. “Prendo atto della risposta del governo alla mia interpellanza sull’ex Forlanini di Roma, ma l’esecutivo non si illuda che possa essere anche solo lontanamente sufficiente. Va decisamente migliorata l’interlocuzione in merito e vanno chiariti diversi aspetti di questa vicenda. Parliamo di un patrimonio del Paese, di un’autentica eccellenza, e non riusciamo a capire perché abbiamo rinunciato a mantenerla pubblica. Fratelli d’Italia, negli anni in cui era all’opposizione, chiedeva consenso proprio sulla base della richiesta di mantenere pubblica quella struttura: oggi capiamo che era solo propaganda, perché una volta arrivati al governo hanno drasticamente cambiato idea. E lo hanno fatto anche ignorando le risorse del Pnrr, che avrebbero potuto garantire il rilancio dell’ex Forlanini e una struttura d’eccellenza per la disastrata sanità pubblica italiana”. Lo dichiara in aula alla Camera Francesco Silvestri, deputato del Movimento 5 stelle.