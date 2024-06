Sanità: Speranza, ‘destra boccia legge Schlein, schiaffo a chi vuole rilancio Ssn’

agenzia

Roma, 27 giu. “Ieri sera abbiamo discusso questa proposta di legge a prima firma Elly Schlein di cui sono cofirmatario. La maggioranza di destra la ha bocciata sopprimendola articolo per articolo. L’obiettivo principale era portare gradualmente la spesa sanitaria sul Pil al 7,5 per cento. In pandemia, pur tra mille difficoltà, eravamo arrivati al 7,4. Oggi è sotto il 6,5 con una pericolosa tendenza verso il basso. La bocciatura di questa proposta di legge è uno schiaffo a chi vuol rilanciare la sanità pubblica. Ma certo non fermerà la nostra battaglia in difesa del Servizio Sanitario Nazionale”. Così Roberto Speranza su Fb.

