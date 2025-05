Sanitá, UAP “No a trattamenti di medicina estetica nelle farmacie”

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – “È stato segnalato che in diverse farmacie si esercitino contemporaneamente attivitá di estetica e medicina estetica, per di piú nei medesimi locali”. Lo rende noto l’Unione Nazionale Ambulatori, Poliambulatori, Enti ed Ospedalitá Privata (UAP), che rappresenta oltre 27.000 strutture sanitarie private, esprimendo “la massima preoccupazione per questa tendenza che viola apertamente la normativa vigente in materia sanitaria e professionale” “L’attivitá di estetica é regolata dalla Legge n. 1/1990 e puó essere svolta esclusivamente in locali appositamente autorizzati e conformi ai requisiti igienico-sanitari regionali. La medicina estetica, invece, é a tutti gli effetti una prestazione sanitaria, riservata a medici qualificati, da erogarsi in strutture sanitarie che rispettino i requisiti previsti dal D.P.R. 14 gennaio 1997, n. 592 (ex D.Lgs. 502/1992) – prosegue la nota -. La commistione delle due attivitá, esercitate all’interno della stessa farmacia e nei medesimi ambienti, senza alcuna separazione strutturale, autorizzativa e funzionale, rappresenta un pe-ricolo per la salute dei cittadini e un’intollerabile violazione delle regole. Tali attivitá richiedono infatti ambienti distinti, personale specificamente formato e impianti tecnici adeguati, oltre che autorizzazioni sanitarie specifiche”. UAP denuncia che “l’assenza di controlli sistematici e l’ambiguitá della nozione di “farmacia dei servizi” hanno favorito comportamenti elusivi, inducendo molti cittadini in errore e spingendoli a credere che tutto ció che si svolge all’interno di una farmacia sia automaticamente legittimo e sicuro”. UAP invita le autoritá sanitarie competenti “ad avviare con urgenza verifiche ispettive presso tutte le farmacie che promuovano trattamenti estetici o medico-estetici, accertando la sussi-stenza dei requisiti normativi e adottando, ove necessario, i provvedimenti sanzionatori previsti dalla legge. La tutela della salute pubblica e il rispetto delle norme sanitarie devono prevalere su ogni logica commerciale”. UAP chiede “che sia riaffermato con fermezza il principio secondo cui nessuna at-tivitá sanitaria o estetica puó essere svolta in deroga agli standard di sicurezza e professionalitá previsti dalla normativa nazionale”. – Foto IPA Agency – (ITALPRESS). sat/com 02-Mag-25 18:34

