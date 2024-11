Sanità: Zampa, ‘Gemmato in evidente conflitto di interessi, interrogazione Pd’

agenzia

Roma, 31 ott. “Una inchiesta giornalistica ci racconta che il sottosegretario alla salute, Marcello Gemmato, è socio di Therapia Srl, una società che gestisce tre poliambulatori di Bitonto in provincia di Bari. Queste strutture, sul loro sito, offrono i loro servizi in alternativa a quelli della sanità pubblica, ‘senza dover attendere i lunghi tempi del Servizio Sanitario Pubblico’”. Così la senatrice Sandra Zampa, capogruppo Pd in commissione Affari sociali a Palazzo Madama.