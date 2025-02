Sanremo: medico Ariston, ‘scivoloni Michielin e Silvestre? Scale teatro sicure’**

agenzia

Sanremo, 11 feb. “Si è trattato di due infortuni ravvicinati che possono capitare, la notizia è che sono avvenuti entrambi all’interno del teatro Ariston e in occasione del festival di Sanremo, ma sono cose di ordinaria amministrazione che non hanno destato alcuna preoccupazione: le scale del teatro sono iper sicure”. A dirlo all’Adnkronos è il medico del festival, Giancarlo Abregal, che interviene sugli infortuni accaduti a Francesca Michielin, che si è procurata una distorsione per la quale è costretta in questi giorni a usare le stampelle, e a Kekko Silvestre dei Modà. La particolarità? Gli incidenti sono avvenuti entrambi sulle scale all’interno del teatro, seppur non quelle del palco.

Il medico scandisce: “Le scale del teatro non sono pericolose -sostiene- Anzi, sono sicurissime. Vengono messe a norma regolarmente per tutto ciò che è la protezione dal rischio”. E sugli incidenti capitati agli artisti, rivela: “Il motivo dello scivolone di Francesca Michielin è dovuto all’altezza dei tacchi, mal gestibili in una situazione di discesa dalle scale -dice il dottor Abregal- Mentre sul secondo (quello accaduto a Silvestre, ndr) non siamo stati attivati, è scivolato dalle scale posteriori e l’evento non ha richiesto il nostro soccorso”.