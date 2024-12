Sanremo: Paita, ‘imposizione gara per Festival? Ridicolo e tragico’

agenzia

Roma, 8 dic. “Che in un momento di conflitti mondiali, di stravolgimenti geopolitici, l’unico risultato che riesce a portare a casa l’Europa sia quello di imporre la gara per la trasmissione televisiva più nazional-popolare italiana e contemporaneamente ridicolo e tragico”. Lo scrive su X Raffaella Paita, senatrice e coordinatrice nazionale di Italia Viva, a proposito della decisione del Tar della Liguria di imporre al comune di Sanremo una gara nell’assegnare l’organizzazione del Festival della canzone.