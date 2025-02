Sanremo: Pd, ‘Mollicone ossessionato da etichettare politicamente cultura’

agenzia

Roma, 14 feb. “Ancora una volta, Federico Mollicone si distingue per dichiarazioni fuori luogo e tentativi di etichettare la cultura e l’arte secondo schemi politici. Gli artisti italiani, ieri come oggi, meritano rispetto e non certo le classificazioni di chi, come Mollicone, ha già dimostrato in passato una visione della televisione tanto distorta da arrivare al paradosso di criticare persino Peppa Pig. Forse è una sua ossessione contro il mondo dello spettacolo”. Così in una nota della capogruppo democratica nella commissione cultura della camera, Irene Manzi.