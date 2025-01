Sanremo: Ruggeri, ‘mi interesserebbe più da direttore artistico che da concorrente’**

agenzia

Roma, 23 gen. Tornare sul palco del festival di Sanremo? “Da direttore artistico mi interesserebbe di più che tornarci da concorrente”. A dirlo all’Adnkronos è Enrico Ruggeri, ospite per un’intervista a tutto tondo del vodcast ‘Adnkronos Stars’. “Sarebbe un ruolo delicatissimo -spiega il cantautore milanese- Tutti i direttori artistici dicono ‘io ho riportato al centro le canzoni’, ed è quello che direi anche io. Solo che io lo farei veramente”.