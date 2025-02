agenzia

Roma, 6 feb. “Non voglio fare il fenomeno che dice non guardo Sanremo, magari mi capiterà. Poi ho visto che ci saranno pezzi rieditati di De Andrè, sicuramente quei passaggi non li perderò, spero di non essere all’estero per lavoro”. Lo ha affermato il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, ospite di ‘Non stop news’ su Rtl 102.5.

