Santanchè ad Ocse Parigi, l’IA opportunità anche per il turismo

agenzia

"Va usata nel migliore dei modi, incluso per gestione flussi"

PARIGI, 04 APR – L’intelligenza artificiale va vista “come un’opportunità e non come una minaccia”, incluso nel comparto turistico: questo il messaggio lanciato dalla ministra del Turismo, Daniela Santanchè, oggi a Parigi per partecipare al Comitato Turismo dell’Ocse. La ministra in trasferta lungo le rive della Senna è ‘lead speaker’ nella discussione relativa alla digitalizzazione e al ruolo dell’intelligenza artificiale nel settore turistico, questione al centro dei lavori del G7 Turismo presieduto dalla stessa Santanchè a Firenze lo scorso novembre. In quell’occasione i ministri del G7 hanno adottato un policy paper su questo argomento, predisposto dall’Ocse su impulso e finanziamento dell’Italia, che è stato il primo documento globale ad affrontare la questione dell’impatto dell’IA sul turismo. Nel corso della sua visita allo Chateau de la Muette, storica sede dell’Ocse a Parigi, Santanchè ha anche in programma un incontro bilaterale con il segretario generale dell’organizzazione internazionale, Mathias Cormann. “Siamo qui oggi perché vogliamo dare continuità a quello che è stato il G7 del turismo, che abbiamo fatto a Firenze sull’IA e quindi oggi ci confronteremo: io farò il mio speech anche per dire quello che sta facendo l’Italia, ma anche per un confronto”, ha spiegato Santanchè poco prima del suo intervento. “Come ministero del Turismo – ha ricordato, tra l’altro, la ministra – vogliamo lanciare un incubatore sull’intelligenza artificiale per mettere insieme coloro che ci stanno lavorando e poter dare supporto a quelle che sono le piccole e medie imprese del turismo, anche in termini di formazione”. Per Santanchè, l’IA “bisogna saperla usare”, facendo in modo che l’uomo sia sempre al centro e “non il contrario”. Insomma, è il suo ragionamento, “va vista come un’opportunità e non come una minaccia”. E bisogna essere “in grado di utilizzarla nell migliore dei modi, ad esempio per la gestione dei flussi, che è un tema molto importante non solo per l’Italia”.

