Santanchè, Germania è il primo mercato turistico per l’Italia

La ministra inaugura il padiglione Italia a Itb Berlino

ROMA, 04 MAR – “Le relazioni tra Italia e Germania rappresentano un pilastro fondamentale per la nostra economia e, in particolare, per il settore turistico. La Germania è il primo mercato di provenienza per i viaggiatori che scelgono l’Italia come meta, e questo è un segno tangibile della fiducia e dell’apprezzamento che i tedeschi hanno per la nostra cultura, la nostra storia e le nostre bellezze naturali. Lo dice la ministra del Turismo Daniela Santanchè inaugurando il padiglione Italia promosso e organizzato da Enit alla fiera Itb 2025 di Berlino assieme all’ambasciatore Fabrizio Bucci, alla presidente dell’Enit Alessandra Priante e all’amministratrice delegata Ivana Jelinic. Massiccia presenza dell’Italia, con 14 Regioni (Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Valle d’Aosta) e 250 operatori, provenienti sia dal mondo pubblico che dal privato. “Nel 2024 abbiamo registrato un incremento significativo nel numero di visitatori tedeschi – prosegue la ministra -, e la nostra intenzione è quella di continuare a sviluppare iniziative che possano attrarre sempre più turisti. Investire nel turismo significa investire nel futuro, e il nostro impegno è quello di promuovere sempre di più un’Italia accogliente, innovativa e pronta a soddisfare in ogni periodo dell’anno le aspettative dei viaggiatori tedeschi. È fondamentale rafforzare questi legami – conclude il ministro -, non solo per il turismo, ma anche per le opportunità commerciali che ne derivano, creando un circolo virtuoso che porterà benefici a entrambe le Nazioni”. Un alto tasso di partecipazione che consente alla nostra Nazione di dare ampia visibilità alla propria offerta turistica nella cornice di una grande vetrina internazionale, nonché piattaforma di scambio di conoscenze e competenze, che si appresta a vivere un’edizione record con 165 Paesi rappresentati. In particolare, Itb, tra i più attesi appuntamenti annuali del settore, accenderà i riflettori sulla crescita significativa di alcuni segmenti chiave: dal comparto crocieristico – che in Italia contribuisce all’economia nazionale con 14,7 miliardi di euro – al turismo tecnologico – sul quale il dicastero investe in termini di digitalizzazione e innovazione -, passando per le destinazioni del Sud Europa, dell’Asia e dell’Africa – mete toccate dalla ministra Santanchè in diverse missioni internazionali di consolidamento dei rapporti turistici.

