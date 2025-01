Sardegna: Conte, ‘decadenza illegittima, Todde citi per danni firmatari’**

agenzia

Roma, 17 gen. “Ho letto le carte e il provvedimento del Collegio di Garanzia e ho consigliato ad Alessandra Todde di citare per danni i firmatari che a maggioranza hanno concluso per la sua decadenza”. Lo dice Giuseppe Conte ai cronisti arrivando a Montecitorio per la riunione della Giunta per le elezioni.

Il leader M5S si schiera a difesa della presidente della regione Sardegna: “Noi confidiamo sempre nella magistratura ed è per questo che le ho suggerito di chiedere al Tribunale civile di pronunciarsi perché accerti se ci siano dei profili di colpa dei firmatari del Collegio di Garanzia, che è un organo amministrativo, per avere tratto una conclusione palesemente illegittima e infondata, che non ha riscontro in nessuna previsione di legge”.

