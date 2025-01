Sassoli: Schlein, ‘suoi valori restano i nostri’**

agenzia

Roma, 11 gen. “Dialogo, rispetto, lungimiranza, solidarietà. Quante cose è stato David Sassoli e quante sue qualità ogni giorno ci mancano. A tre anni dalla sua scomparsa resta però chiaro e forte il suo lascito, e di conseguenza la nostra responsabilità per far proseguire il suo prezioso lavoro sui temi sociali, su quelli dei diritti e ancora le migrazioni, la cooperazione con i paesi africani e mediorientali, la lotta al cambiamento climatico, il sostegno alla cultura e alla ricerca e una politica estera di incontro e di pace”. Così la segretaria del Pd Elly Schlein.