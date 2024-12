Save the Children, ‘membro ucciso da raid Israele a Gaza’

agenzia

Lo annuncia l'organizzazione in una nota

ROMA, 30 NOV – “È con profonda tristezza che confermiamo che un membro dello staff di Save the Children è stato ucciso in un attacco aereo israeliano a Khan Younis oggi, il secondo collega di Save the Children ucciso a Gaza dall’inizio della guerra”. Lo riferisce la stessa organizzazione in una nota, spiegando che “Ahmad Faisal Isleem Al-Qadi, 39 anni, lavorava per il team amministrativo a Gaza da maggio 2024. È stato ucciso nel primo pomeriggio di oggi mentre tornava a casa dalla moglie e dalla figlia di tre anni dalla moschea. Oggi sono state segnalate fino a 17 persone uccise in almeno due attacchi separati a Khan Younis”.

