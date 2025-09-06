++ Save the Children, ‘oltre 20mila bambini uccisi a Gaza’ ++

agenzia

'Un bimbo morto ogni ora in 23 mesi di guerra, mille neonati'

ROMA, 06 SET – In media, almeno un bambino palestinese è stato ucciso ogni ora dalle forze israeliane a Gaza in quasi 23 mesi di guerra, per un totale che supera ormai i 20.000. È il drammatico bilancio diffuso oggi da Save the Children, che cita gli ultimi dati pubblicati dall’ufficio stampa del governo di Gaza, controllato da Hamas. Dei 20.000 uccisi – circa il 2% della popolazione infantile di Gaza – almeno 1009 avevano meno di un anno, e quasi la metà (450) di questi neonati è nata durate la guerra e a causa di essa è stata uccisa. Sono almeno 42.011 i bambini feriti, mentre secondo l’Onu almeno 21.000 bambini rimasti invalidi a vita.

