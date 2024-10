Scafisti egiziani per barconi da Libia, 10 fermi a Milano

agenzia

Individuati sette viaggi: 2 in Italia, 5 in Grecia e un soccorso

MILANO, 16 OTT – Dieci cittadini egiziani sono stati sottoposti a fermo perché sospettati di far parte di un’organizzazione internazionale dedita al traffico di migranti in particolare dalla Libia verso l’Italia e altri Paesi. I fermi emessi dalla Dda di Milano ed eseguiti dalla Polizia di Stato ipotizzano i reati di associazione per delinquere, favoreggiamento dell’immigrazione clandestina ed esercizio abusivo dell’attività creditizia. Sono almeno 8 le traversate via mare ricondotte agli indagati, una approdata a Lampedusa, una a Civitavecchia e 5 sulle coste greche; un ulteriore viaggio si è concluso con una attività di soccorso. Le indagini della Squadra Mobile milanese e dello Sco, in collaborazione con Europol, sono state avviate nel mese di luglio 2023, e avrebbero evidenziato la presenza di un gruppo milanese inserito in una più ampia rete criminale internazionale, con ramificazioni in Egitto, Libia e altri Paesi europei, che opererebbe su due fronti: il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina di cittadini di nazionalità egiziana e l’esercizio abusivo di attività di prestazione di servizi di pagamento.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA