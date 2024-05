Scarlett Johansson contro OpenAI: ‘Copiata mia voce per ChatGPT’

agenzia

L'attrice minaccia di fare causa dopo il rifiuto alla licenza

NEW YORK, 20 MAG – Scarlett Johansson minaccia un’azione legale contro OpenAI, accusandola di aver copiato la sua voce dopo che l’attrice ha rifiutato di concederla in licenza. “Quando l’ho sentita, ero scioccata, arrabbiata e incredula. La voce era così simile alla mia che i miei amici più stretti non sapevano dire la differenza”, ha detto Johansson in una nota al Washington Post. La disputa con la star di Hollywood è solo l’ultimo grattacapo in ordine temporale per Sam Altman, l’amministratore delegato della società a cui fa capo ChatGPT.

