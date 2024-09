agenzia

Dichiarazione in una intervista a Fox

NEW YORK, 16 SET – Ryan Routh, l’uomo accusato di aver tentato di uccidere Donald Trump, non ha sparato neanche un colpo all’ex presidente. Lo ha detto lo sceriffo di Palm Beach Ric Bradshaw in un’intervista a Fox.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA