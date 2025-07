Scherma: Mondiali; Spada donne, Santuccio e Fiamingo ai quarti

agenzia

Le due azzurre battono rivali americane, ora le estoni

ROMA, 23 LUG – Due azzurre sono nei quarti di finale del torneo di spada individuale donne dei Mondiali di Tbilisi. Sono Alberta Santuccio e Rossella Fiamingo, che negli ottavi hanno battuto rispettivamente l’americana Margherita Guzzi Vincenti per 15-5 e l’altra statunitense Hadley Husisans per 15-11. Nei quarti Santuccio e Fiamingo, entrambe siciliane, se la vedranno con due avversarie estoni, ovvero Irina Embrich e Katrina Lehis, che vinsero l’ oro a squadre ai Giochi di Tokyo 2020, specialità in cui Santuccio e Fiamingo l’oro olimpico lo hanno conquistato a Parigi.

