Scherma: Volpi ‘mio sogno è arrivare a Los Angeles’

agenzia

L'azzurra: "Tante nazioni migliorano, dobbiamo darci da fare"

ROMA, 31 OTT – “Partirò con molta calma, ora mi sono presa un periodo di recupero fino a gennaio, ho ripreso gli allenamenti ma probabilmente non farò le prime gare. Il sogno è di arrivare a Los Angeles, ce la metterò tutta”. Sono queste le parole di Alice Volpi, fiorettista italiana vincitrice dell’argento a squadre a Parigi 2024, a margine del convegno “Il sistema Italia alla prova dei valori Olimpici e Paralimpici. Verso Milano Cortina 2026” tenutosi all’università Lumsa. Per quanto riguarda il momento vissuto dal fioretto azzurro, poi, Volpi sottolinea la necessità di darsi “da fare, ci sono tante Nazioni che stanno migliorando e l’abbiamo pagato a nostre spese a Parigi contro gli Usa. Faremo di tutto per essere sempre al massimo”, conclude.

