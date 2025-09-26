Schiacciato da un suv che parcheggia, morto un pedone

agenzia

Nel Mantovano, la vittima era sotto il portico di un negozio

MANTOVA, 26 SET – Un 48enne di nazionalità moldava, residente a Cavriana, è stato travolto e ucciso oggi pomeriggio in un parcheggio a Monzambano, in provincia di Mantova. Secondo una prima ricostruzione, un automobilista 84enne di Sommacampagna (Verona) alla guida di un Suv, durante una manovra errata per occupare uno stallo di sosta, avrebbe urtato frontalmente l’uomo che si trovava sotto il portico di un negozio, schiacciandolo contro una colonna e provocandone la morte istantanea.

