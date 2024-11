agenzia

Amar Kudin era nato in Croazia, arrivato giovanissimo in Italia

ROMA, 18 NOV – Era in servizio al commissariato Primavalle Amar Kudin, il poliziotto morto nella notte a Roma nello schianto fra volanti. Nato in Croazia, era arrivato giovanissimo in Italia dove a Treviso aveva scoperto il rugby. Attualmente giocava nel Civitavecchia Rugby, in passato aveva militato anche nelle Fiamme Oro.

