Schifani: “Da Messina e Taormina le basi per un rilancio dell’idea di Europa”

Taormina 19 giu. “Mi onoro di rappresentare la Sicilia quale componente del Comitato europeo delle Regioni e voglio sottolineare l’accordo raggiunto lo scorso anno tra i presidenti delle nostre Istituzioni europee, che consente iniziative congiunte volte a rafforzare la democrazia e a individuare nuove vie di cooperazione affinché si tenga maggiormente conto dei punti di vista degli enti locali e regionali durante l’intero processo decisionale dell’Ue. Come dimostra il dibattito di questa mattina questi giorni tra Messina e Taormina non sono soltanto un momento di celebrazione, ma si pongono le basi per un rilancio dell’idea di Europa”.

Così il Presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, dopo avere incontrato una delegazione della Commissione Affari costituzionali Ue a Taormina (Messina). “In un momento nel quale sembrano prevalere le spinte verso i nazionalismi, dalla Sicilia parte un nuovo messaggio di speranza per gli europei- dice – Possiamo e dobbiamo costruire insieme un’Europa più forte, più sicura, più libera, più inclusiva. Oggi è ancor più un’opportunità, ma anche una necessità impellente, da cui sapremo trarre spunto per nuove iniziative politiche di rafforzamento del disegno dei padri fondatori dell’Europa”.