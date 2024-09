Schifani “Iacolino sta svolgendo un ruolo strategico per la sanit…

agenzia

PALERMO (ITALPRESS) – “Voglio innanzitutto augurare buon lavoro ai nuovi dirigenti amministrativi e sanitari, perchê sono chiamati a un compito importante per migliorare la qualitá della sanitá siciliana e le liste d’attesa: sulle verifiche saremo assolutamente intransigenti. Per il resto posso dire che Iacolino é un ottimo dirigente e sta svolgendo un ruolo strategico per migliorare la sanitá siciliana, dando un grande contributo all’assessore Volo”. Lo sottolinea il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, a margine dell’inaugurazione della Casa del Made in Italy a Palermo. – foto Agenzia Fotogramma – (ITALPRESS). xd8/vbo/red 06-Set-24 12:12

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA