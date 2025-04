Schifani, trasporti fondamentali, su porti non farò il notaio

agenzia

Strada tracciata, scegliere manager di altissima professionalità

CATANIA, 19 APR – “In Sicilia il settore dei trasporti è fondamentale per il futuro e quindi va affidato a manager di comprovata esperienza e competenza, seguendo quello che è il modello nazionale”. Lo dice all’ANSA il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, citando l’esempio della nomina dell’Ad di Anas, Claudio Andrea Gemme. Il governatore sottolinea che per quando riguarda le nomine per i presidenti delle Autorità di sistema portuali dell’Isola, non ha “intenzione di fare da notaio”. “Le Regioni hanno un ruolo importante – spiega Schifani – e devono essere consultate per scegliere insieme la soluzione manageriale migliore. La legge prevede una intesa, e intesa vuol dire che ci sia una preventiva interlocuzione tra Mit e Regione”. “Il trasporto – osserva Schifani – è fondamentale per il futuro di un’isola che conta sul turismo e in questo settore è in forte cammino, con una crescita costante e continua. E per questo dobbiamo garantire il meglio per le strutture importanti come strade, porti e aeroporti, scegliendo figure non politiche ma di acclarate competenze ed esperienze” Per quanto riguarda il settore aereo, il presidente Schifani ricorda di avere segnalato al sindaco Lagalla il nome di Vito Riggio per lo scalo di Palermo, scelta poi condivisa, per la “sua pluriennale esperienza maturata nel settore”. “Poi ci sono stati confronti dialettici, con successive dimissioni, che fanno parte delle dinamiche societarie, ma – sottolinea Schifani – nessuno ha mai messo in discussione la grande professionalità di Riggio, che continua a godere della mia stima”. Per l’aeroporto di Catania, Schifani ha assunto la decisione di prolungare di alcuni mesi l’incarico all’attuale consiglio di amministrazione in vista di appuntamenti importanti come il bilancio e alcune determinazioni importanti per il futuro, che è giusto che “vengano fatte da chi ne ha titolo e quindi da amministratori che siano espressione degli organismi camerali delle relative categorie”. “Ma anche alla Camera di commercio del Sud-Est, che dovrà poi indicare la governance della Sac – auspica il presidente – le nomine dovranno poi essere fatte seguendo la linea tracciata dal mio governo: competenza e professionalità”. “Per due anni di fila – conclude il presidente Schifani – i conti migliorano e le agenzie di rating ci danno in risalita, come ha fatto di recente Standard & Poor’s comunicando l’innalzamento il passaggio della Regione Siciliana da Bbb a Bbb+, con outlook stabile. E’ il segnale che la strada è quella giusta e su quella dobbiamo proseguire”.

