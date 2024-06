Schillaci, ‘dall’1 gennaio 2025 abolito tetto di spesa per personale’

agenzia

Adottando "un nuovo metodo di calcolo che parlerà di fabbisogni"

Roma, 4 giu. (Adnkronos Salute) – “Dal primo gennaio 2025 sarà abolito il tetto di spesa per il personale sanitario”. Lo ha annunciato il ministro della Salute Orazio Schillaci, presentando in conferenza stampa il Dl anti-liste d’attesa approvato dal Cdm. Il tetto di spesa per l’assunzione di medici, infermieri e operatori sanitari sarà superato dal primo gennaio 2025 adottando “un nuovo metodo di calcolo che parlerà di fabbisogni. Vi ricordo che il tetto di spesa esiste da almeno 20 anni e nessuno l’ha mai abolito fino ad adesso – sottolinea Schillaci – Già nel 2024 per le regioni che lo vogliono, sarà possibile incrementare il tetto dal 10% al 15%”.

