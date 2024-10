Schillaci, dall’Italia 21 mln dollari per antibioticoresistenza

agenzia

Si studia possibilità di utilizzare fondo per

ANCONA, 11 OTT – “Solo con una operazione comune si puo’ fare fronte ai problemi della salute e solo lavorando insieme a livello globale si può mantenere il sistema in equilibrio. Abbiamo prodotto una dichiarazione finale ambiziosa. Abbiamo parlato di antimicrobicoresistenza che è un nemico impetuoso: è una emergenza, è una vera pandemia. La dobbiamo affrontare insieme, è una guerra silenziosa che si combatte negli ospedali. L’Italia ha annunciato un finanziamento di 21 milioni di dollari: con questa scelta l’Italia è in prima linea e questi fondi vogliono incoraggiare gli investitori alla ricerca per nuovi antibatterici. Stiamo studiando anche la possibilità di utilizzare parte del fondo per i farmaci innovativi”. Lo ha detto il ministro della Salute, Orazio Schillaci, nella conferenza stampa a conclusione del G7 Salute ad Ancona.

