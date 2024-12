Schillaci: “Neuroscienze elemento cardine nostra salute”

agenzia

Messaggio all'evento 'Le neuroscienze in Italia. Passato, presente e futuro' per celebrare 30 anni di attività di Lundbeck Italia nel nostro Paese

Roma, 17 dic. (Adnkronos Salute) – “Le neuroscienze, un ambito della medicina che ha contribuito in modo significativo alla conoscenza e alla cura del cervello, sono elemento cardine della nostra salute. Questo incontro rappresenta un’opportunità per riflettere sull’evoluzione scientifica e clinica degli ultimi decenni. L’avanzamento della scienza in questo settore ha permesso di trasformare molte prospettive terapeutiche, restituendo speranza e possibilità a chi convive con disturbi neurologici o psichiatrici. Promuovere una visione condivisa sulla salute del cervello significa investire nella prevenzione, nella diagnosi precoce e in percorsi di cura sempre più personalizzati e innovativi. In questa prospettiva, il dialogo tra tutti gli attori coinvolti – Istituzioni, comunità scientifica, aziende e cittadini – è indispensabile per costruire una sanità che risponda in modo efficace alle nuove esigenze della popolazione, valorizzando le risorse e le competenze disponibili”. Così il ministro della Salute Orazio Schillaci in un messaggio inviato in occasione dell’evento ‘Le neuroscienze in Italia. Passato, presente e futuro’ per celebrare – oggi a Roma – 30 anni di attività di Lundbeck Italia nel nostro Paese.

