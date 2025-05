Schlein, al governo faremo legge sulle famiglie omogenitoriali

agenzia

'Storica sentenza della Consulta, bella botta per la destra'

BOLOGNA, 23 MAG – “Ieri è arrivata una sentenza storica della Corte Costituzionale, è una bella botta per quella destra che ha fatto della discriminazione delle famiglie e dei bambini una bandiera. Evviva le famiglie omogenitoriali e i loro diritti, che andrebbero sanciti con una legge che prendo l’impegno a fare quando finalmente saremo noi al governo”. Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein, a Ravenna per chiudere la campagna elettorale del candidato sindaco dem Alessandro Barattoni. “A proposito di diritti negati – ha aggiunto Schlein – io non voglio più sentire un ministro che ci venga a spiegare che nelle classi bisogna ridurre gli stranieri, perché nelle classi non vedo italiani o stranieri. Io vedo bambine e vedo bambini e hanno tutti lo stesso diritto a un futuro di qualità e a una scuola di qualità”.

