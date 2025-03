Schlein “Lo Stato deve arrivare prima della mafia, alzare la guardia”

agenzia

TRAPANI (ITALPRESS) – “Il contrasto alle mafie deve partire dalla scuola, dalla cultura, perché la mafia ne ha paura. Serve rafforzare gli strumenti di prevenzione, altro che mettere la tagliola alle intercettazioni a 45 giorni, questo rischia di rendere piú difficili le indagini su reati anche gravi, magari connessi a quelli di mafia. Noi continuiamo a insistere che serve vigilare e che serve una risposta sociale”. Cosí la segretaria del Pd, Elly Schlein, a Trapani, dove ha preso parte alla manifestazione per la Giornata della memoria e dell’impegno contro le mafie promossa dall’associazione Libera, guidata da don Luigi Ciotti. “Lo Stato deve arrivare prima della mafia, aiutando le persone in difficoltá – ha sottolineato -, per questo é sbagliato cancellare gli strumenti di contrasto alla povertá, deve arrivare prima con il lavoro dignitoso ed é fondamentale approvare il salario minimo ed é il motivo per cui contestiamo le modifiche al Codice degli appalti che hanno introdotto il subappalto a cascata. Lungo quella catena di appalti é piú facile ricattare i lavoratori, rendere il lavoro meno sicuro, infiltrare l’economia. La politica deve assolutamente alzare la guardia. Questa – ha aggiunto Elly Schlein – é ancora una volta una piazza che chiede alla politica di fare la propria parte e a tutta la societá di prendersi la responsabilitá di contrastare l’omertá e di combattere tutte le mafie che sono un cancro della nostre societá”. – foto ufficio stampa Pd – (ITALPRESS). xo4/vbo/red 21-Mar-25 13:41

