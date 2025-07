Schlein, schiena dritta e supporto all’Europa contro i dazi

agenzia

'A rischio ci sono 118 mila posti di lavoro'

MONZA, 07 LUG – “Qualche giorno fa Giorgia Meloni ha detto che se i dazi si fermassero al 10% non sarebbero così impattanti per il nostro Paese. Io non so dove viva, però secondo Confindustria anche al 10%, se sommi pure il deprezzamento del dollaro al -13%, vorrebbe dire venti miliardi in meno di esportazione e 118mila posti di lavoro a rischio”. Sono le parole di Elly Schlein, segretaria nazionale del Pd, a margine dell’evento organizzato dalla sezione lombarda del partito su economia e industria, stamane a Monza. “La situazione è molto preoccupante – ha proseguito – bisogna che il Governo sostenga lo sforzo negoziale dell’Unione Europea per evitare una guerra commerciale che pagherebbero in primis imprese e lavoratori, quindi schiena dritta”.

