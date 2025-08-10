Schlein,contro caro vita e caro energia varare salario minimo

agenzia

"Il Governo dovrebbe separare costo energia da gas"

VILLADOSSOLA, 10 AGO – “Moltissime famiglie, tra caro vita e caro energia, non riescono a partire per le ferie. In tutto questo il governo dovrebbe fare subito due cose per alleggerire il peso dell’inflazione sulle famiglie: ridurre il costo dell’energia, separandolo da quello del gas, e approvare subito un salario minimo in uno dei Paesi che ha tra i salari più bassi d’Europa”. Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, a margine della festa dell’Unità di Villadossola (Verbano-Cusio-Ossola). Il calo di presenze denunciato dai balneari “penso che sia il segno che le famiglie italiane fanno sempre più fatica: i prezzi sono aumentati e al contempo non sono aumentati i salari” ha concluso Schlein.

