Schlein,io premier?Subito sanità,salario minimo,aiuti a famiglie

'Non vorrei portare iella, anche quando mi chiedono asticella'

CONTURSI TERME, 26 LUG – “Sanità pubblica, salario minimo e supporto alle famiglie”. Sono queste le priorità che la segretaria del Pd, Elly Schlein, indica qualora diventasse premier. “E’ che non vorrei portare iella. Già quando mi chiedono dov’è l’asticella dico che non la metto perchè porta iella. Ma non voglio mettere troppo le mani avanti e voglio dire che non è difficile capire quali sono le prime cose da fare: sono quelle con cui abbiamo preso un impegno a viso aperto con i cittadini già oggi dall’opposizione”.

