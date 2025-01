Schneider Electric promuove una maggiore adozione di tecnologie sostenibili, in vista dell’incontro del World Economic Forum di Davos

agenzia

Questo evento riunisce leader di tutto il mondo e di tutti i settori per affrontare le sfide più urgenti per il pianeta. Quest’anno si porrà l’accento sull’importanza di una maggiore collaborazione per affrontare le dinamiche geopolitiche, così da stimolare la crescita nel quadro di una transizione energetica giusta. Schneider Electric è pienamente allineata con l’invito all’azione del WEF. L’azienda lavora da tempo in diversi settori e industrie per aiutare clienti e partner a ridurre l’impatto ambientale lungo la loro catena del valore, migliorando allo stesso tempo l’efficienza e la resilienza.

Questi studi delineano strategie per affrontare le sfide di un mondo in cui la disponibilità di energia sia limitata e per garantire che l’espansione economica sia sostenibile ed economicamente vantaggiosa. Definiscono, inoltre, una strategia per integrare l’intelligenza artificiale nelle nostre infrastrutture, al fine di ottenere una sostanziale decarbonizzazione del settore energetico. Olivier Blum, CEO di Schneider Electric, durante la conferenza globale dell’AIE del dicembre 2024, ha sostenuto che è possibile sfruttare le innovazioni dell’IA per offrire contemporaneamente maggiore efficienza, resilienza e sicurezza, garantendo una gestione intelligente e sostenibile.

“Sostenibilità e crescita economica possono andare di pari passo”, afferma Olivier Blum, CEO di Schneider Electric. “Stringendo partnership strategiche, le aziende possono sfruttare l’innovazione e le tecnologie che già hanno a portata di mano per migliorare i propri risultati e garantire allo stesso tempo un impatto positivo e un futuro migliore per tutti”.

I manager Schneider Electric presenti al meeting WEF di Davos

Dal 20 al 24 gennaio, i partecipanti all’incontro annuale del WEF potranno confrontarsi con gli esperti di Schneider Electric nel corso di tavole rotonde pubbliche e a porte chiuse. Queste sessioni si concentreranno sulle strategie pratiche di implementazione, sul ritorno degli investimenti e su casi di studio reali che evidenziano i benefici e i successi dei progetti sostenibili. Saranno presenti:

Informazioni su Schneider Electric