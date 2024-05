Scholz, 24mila soldati russi uccisi o feriti gravi al mese

agenzia

Il cancelliere ha rivelato una delle stime parlando ai cittadini

BERLINO, 27 MAG – Secondo alcune stime, ogni mese sul fronte ucraino ci sarebbero “24 mila soldati russi uccisi o gravemente feriti”. È quello che ha rivelato il cancelliere tedesco Olaf Scholz, ieri in un incontro con la cittadinanza a Berlino, ripreso in un video sul sito del governo. “In questa guerra non muoiono soltanto incredibilmente tante cittadine e tanti cittadini ucraini, le cui case vengono distrutte dalle bombe, ma anche soldati. Ucraini ma anche russi – ha affermato – E ci sono dei numeri. C’è un numero, che io voglio dire adesso, secondo il quale i soldati russi che muoiono o restano feriti gravemente ogni mese sarebbero 24 mila”.

