Scholz, inaccettabile sostegno di Musk all’estrema destra

agenzia

Il cancelliere a Davos, difenderemo Ue e libero scambio

DAVOS, 21 GEN – “In Germania abbiamo libertà d’espressione. Ma Musk è un miliardario, quello che non accettiamo è il suo sostegno all’estrema destra”. Lo ha detto il cancelliere tedesco Olaf Scholz al Forum economico mondiale di Davos in risposta a una domanda della stampa sulle foto che ritraggono Musk con un ‘braccio teso’ e alle iniziative di Musk a favore dell’Afd. Musk – durante un dibattito sui dazi annunciati da Trump – ha detto che “difenderemo la libertà di commercio” e che l’Unione europea per la Germania “è del massimo interesse”.

