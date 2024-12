agenzia

Il Cancelliere tedesco a Kiev per una visita non annunciata

BERLINO, 02 DIC – La Germania fornirà all’Ucraina nuovi aiuti militari per un valore di 650 milioni di euro: lo ha reso noto il Cancelliere tedesco Olaf Scholz, che si trova a Kiev per una visita non annunciata.

