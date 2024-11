Scholz, ‘pronto a discutere la data delle elezioni’

agenzia

'Il modo migliore è avere un dibattito sereno tra i partiti'

BRUXELLES, 08 NOV – “Il modo migliore per affrontare” la questione delle elezioni anticipate in Germania “è discuterne con calma, vorrei un dibattito sereno e questo è il momento del dibattito tra i gruppi” politici. Lo ha detto il cancelliere tedesco Olaf Scholz in conferenza stampa al termine del vertice Ue informale di Budapest, dicendosi aperto a discuterne.

