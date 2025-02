Scholz, ‘sbagliato parlare adesso di truppe di pace in Ucraina’

agenzia

Il cancelliere: 'Siamo ancora nel mezzo della guerra'

BERLINO, 17 FEB – “Credo che sia del tutto prematuro parlarne ora. Anzi sono anche un po’ irritato per questo dibattito. Voglio dirlo chiaramente: qui si discute sulla testa degli ucraini di trattative di pace che ancora non hanno avuto luogo, alla quale gli ucraini non hanno detto di sì e non si sono nemmeno seduti al tavolo”. Lo ha detto il cancelliere tedesco Olaf Scholz rispondendo ad una domanda sulla possibilità di inviare truppe di peacekeeping in Ucraina. “È del tutto irragionevole: è un dibattito sbagliato al momento sbagliato su questioni sbagliate. Non siamo ancora alla pace, ma nel mezzo di una guerra che la Russia sta ancora portando avanti”, ha aggiunto Scholz lasciando il summit di Parigi per rientrare a Berlino.

