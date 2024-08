Scholz, ‘subito un giro di vite sulle armi’

agenzia

Il Cancelliere tedesco a Solingen dopo l'attacco con coltello

ROMA, 26 AGO – Il cancelliere tedesco Olaf Scholz si è impegnato a inasprire le leggi sulle armi e reprimere l’immigrazione clandestina alla luce dell’attacco con coltello di venerdì scorso a Solingen costato la vita a tre persone. “Ora dovremo inasprire le norme sulle armi… in particolare per quanto riguarda l’uso dei coltelli”, ha detto Scholz durante una visita nella città, aggiungendo che “sono sicuro che ciò avverrà molto rapidamente”. “Dovremo fare tutto il possibile affinché coloro che non possono e non devono restare qui in Germania vengano rimpatriati e deportati”, ha aggiunto. L’autore dell’attacco era un immigrato siriano irregolare. L’attacco, ha aggiunto il cancelliere, è stato un atto di “terrorismo contro tutti noi”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA