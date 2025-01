Sci: Cdm donne; a Kranjska Gora Brignone fuori, Goggia è12/a

agenzia

Prima manche gigante non positiva per azzurre. In testa Hector

KRANJSKA GORA, 04 GEN – Dopo la prima manche dello slalom gigante di Coppa del mondo di sci donne di Kranjska Gora, il quarto della stagione, è nettamente al comando la svedese Sara Hector in 58.05. Dietro di lei Lara Colturi, la giovane italiana che gareggia per l’Albania, in 59.18 e la norvegese Thea Stjernsund in 59.24. Miglior italiana – su una pista molto selettiva ,dal fondo ghiacciato e scivoloso oltre che parecchio gibboso ed un tracciato che gira molto – è Sofia Goggia, 12/a in 1.00.14 con il pettorale 16. La sua prima manche è stata una prova solida al suo rientro in questa disciplina dopo undici mesi ed il grave infortunio del febbraio scorso. Dietro di lei la friulana Lara Della Mea in 1.00.85 con il pettorale 37, Asja Zenere in 1.01.07 con il pettorale 30, Ilaria Ghisalberti in 1.01.51 con il pettorale 36 ed Elisa Platino in 1.01.70 con il 34. In forte ritardo Marta Bassino in 1.01.99 e non qualificata per la manche decisiva. Fuori gara Federica Brignone, arrivata a questa gara con il pettorale rosso della leader di disciplina ma che è uscita poco prima di metà tracciato, quando però era già in ritardo di 69 centesimi L’azzurra si è inclinata troppo in una curva a destra dopo un grande dosso gelato, ed è andata fuori pista.

