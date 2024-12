Sci: freestyle; podio fratelli Tabanelli nel Big Air a Pechino

agenzia

Miro è 2/o nella gara maschile, Flora 3/a in quella femminile

ROMA, 01 DIC – Podio per i fratelli Miro e Flora Tabanelli Coppa del Mondo di Big Air a Pechino: Secondo posto per Miro nella gara maschile, mentre nella gara femminile Flora si confema sul podio di Coppa del Mondo di Big Air ed a Pechino è terza alle spalle della francese Tess Ledeux e della svizzera Sarah Höfflin. Per il ventenne emiliano è il secondo podio nel massimo circuito di FreeSki e segue di poco meno di un anno la prima volta, datata dicembre 2023 a Copper Mountain, nella medesima specialità. Mentre la sorella minore Flora andava a prendersi il terzo posto nella gara femminile, Miro ha affrontato la sfida cinese con il piglio di chi vuole puntare al successo. Due run da olter 90 punti gli hanno consentito di presentarsi davanti a tutti all’inizio della terza rotazione, durante la quale il norvegese Tornod Frostad ha saputo piazzare il salto giusto, superando l’azzurro per soli 0,75 punti. Conferma per Flora che proprio nella capitale cinese aveva saputo cogliere dodici mesi fa il primo podio in carriera nel massimo circuito, oggi il conteggio è salito a quota quattro, in un palmares che propone anche i titoli iridati juniores delle ultime due stagioni e la doppietta dorata agli YOG 2024. Il punteggio finale di 159,50 le è valso il terzo posto dietro ad una convincente Tess Ledeux (168,25) e a Sarah Höfflin (163,00). Si tratta del quarto podio nella giovane carriera di Tabanelli: sono solo nove ad oggi le sue presenze nel massimo circuito, a tredici mesi dal debutto del novembre 2023: il prossimo appuntamento con la Coppa del Mondo di Big Air è previsto nell’austriaca Klagenfurt tra il 3 ed il 4 gennaio prossimi.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA