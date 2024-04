Sci: Goggia, ‘intervento riuscito perfettamente, tempi dicono sei mesi ma potrei anche prima’

agenzia

Roma, 21 mar. “Ho voluto aspettare una volta fatti gli esami diagnostici di controllo, altrimenti non trovavo il senso nel parlare. Abbiamo fatto questi esami la settimana scorsa. In passato mi sono rotta delle ossa, ma mai ho subito una cosa complicata come mi è accaduta il 5 febbraio. Mi sono rotta il pilone tibiale trasversalmente in più parti, un trauma da compressione e torsione fortissimo e si è frantumata la tibia in più parti. Le premesse dell’intervento erano estremamente complicate, perchè la Tac era molto brutta e riuscire a costruirlo era una impresa per gli ortopedici. L’intervento è riuscito perfettamente. Un ottimo punto di partenza per il recupero, ma bisogna andare con calma”. Lo ha confessato l’azzurra Sofia Goggia in un incontro con i media online 45 giorni dopo lo stop per infortunio. “Ho una piastra a forma di ‘L’ che mi tiene la tibia ma essendo la frattura così bassa mi hanno fatto un taglio molto lungo per infilare la placca. I tempi per il ritorno? I tempi sono di sei mesi, quelli standard, una volta saldato l’osso e se ho un fisico idoneo per sciare posso anche andare prima, spesso sono tornata prima, accorciando i tempi, cosa che non voglio fare ora ma non è detto che debba aspettare i canonici sei mesi”, ha aggiunto la Goggia.

