Sci: Goggia, ‘nei primi 20 giorni ho visto tutto nero, pervasa da senso di sgomento’

agenzia

Roma, 21 mar. “Nel momento in cui stavo ancora ‘strisciando’ sulla pista e non mi ero ancora fermata dalla caduta, non sono quasi riuscita a pensare a nulla, pervasa ad un senso di sgomento e dispiacere enorme, è stato difficile per me una volta accorsi allenatori e preparatori dirgli mi sono rotta la tibia, mi sono fatta male. I primi 20 giorni ho visto tutto nero, ero profondamente disperata entro di me”. Lo ha detto l’azzurra Sofia Goggia in un incontro con i media online 45 giorni dopo lo stop per infortunio. “So bene che nel mondo ci sono drammi ben peggiori, ma per un atleta rompersi una gamba non c’è nulle di più difficile dover affrontare un infortunio, per me non è il primo ma è stata la mia settima operazione. Come ho reagito? Ho pensato che nel mondo ci sono drammi peggiori del mio. Ho pensato: ‘non sono sotto le bombe di Gaza’. Ho cercato di buttare lo sguardo oltre”, ha aggiunto la velocista.