Sci: M5s, ‘dolore profondo per scomparsa Matilde Lorenzi’

Roma, 29 ott. “Con profondo dolore abbiamo appreso della tragica scomparsa di Matilde Lorenzi, giovane promessa dello sci azzurro, la cui vita e il cui talento ci sono stati portati via troppo presto. Matilde rappresentava non solo una speranza per il futuro dello sci italiano, ma anche un esempio di dedizione, passione e determinazione per tutti coloro che la conoscevano e seguivano il suo percorso. Il nostro pensiero va alla sua famiglia, ai suoi amici e ai suoi compagni di squadra, che oggi affrontano un dolore inimmaginabile”. Così gli esponenti M5S in commissione Cultura.

