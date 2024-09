Scienza: Notte europea dei ricercatori, oltre 500 eventi in 20 città italiane

agenzia

Roma, 26 set. Dalla “Zoologia di Harry Potter” con Zoosparkle, alla “Scienza di Inside Out”, passando per le strutture microscopiche dei virus e il futuro dell’intelligenza artificiale: al via in 20 città la 19ª edizione della Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici, organizzata da Frascati Scienza. Circa 2.000 uomini e donne della ricerca scientifica racconteranno il proprio lavoro in oltre 500 eventi per ogni tipo di pubblico, suddivisi tra laboratori didattici, spettacoli, quiz, giochi, visite ai laboratori, mostre e molto altro.

Anche quest’anno la Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici, manifestazione insignita per la seconda volta, dopo l’edizione del 2022, della prestigiosa Medaglia del Presidente della Repubblica, è dedicata al futuro del pianeta e all’importanza della ricerca scientifica a 360°. Per Frascati Scienza, infatti, LEAF è l’acronimo di “heaL thE plAnet’s Future”, una missione importantissima per la società intera che riprende gli obiettivi del Green Deal europeo.

Come sempre, il programma della Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici LEAF è vastissimo e pensato per coinvolgere un pubblico di tutte le età: dai grandi ai piccoli, dagli esperti ai curiosi, dai teorici agli sperimentali. A Roma, dove saranno presenti varie attività con i ricercatori dell’Accademia di Belle Arti di Roma, tra cui capire come rendere accessibile la fruizione dell’arte alle persone neurodivergenti e ipovedenti. Sarà inoltre allestita una mostra fotografica presso la sede del CREA, e un’altra dedicata ad Alan Turing e al rapporto uomo-macchina, realizzata dalla Fondazione EBRI Rita Levi-Montalcini. Per i più piccoli, ci sarà un laboratorio presso Explora, il Museo dei Bambini di Roma, per osservare, classificare e sperimentare con strumenti per capire la natura che ci circonda. Presso l’IFO – Istituto Nazionale Tumori Regina Elena e l’Istituto Dermatologico San Gallicano – IRCCS ci sarà un punto informativo su HPV e tumori correlati, mentre all’INMI Spallanzani, tra le proposte, si terrà un laboratorio per ricercare i virus infettanti seguendo le tracce del genoma virale.

All’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù sarà possibile esaminare la struttura microscopica dei tessuti biologici, rivelando i segreti della vita a livello cellulare. Con i ricercatori dell’Università Campus Bio-Medico di Roma, si potranno testare sensori innovativi per analizzare gli alimenti, mentre all’Università degli Studi Roma Tre sarà possibile scoprire i segreti delle antocianine, pigmenti naturali rossi e blu che danno colore a frutti e vegetali.

A Potenza, ci si potrà divertire con attività di logica e matematica con PariMpari Onlus, seguendo le orme di George Bernard Shaw, che affermava: “L’uomo non smette di giocare perché invecchia, ma invecchia perché smette di giocare”. Ad Ariccia, ci si potrà perdere nel Labirinto della Vita e della Scienza tra porte, svolte e corridoi fatti di domande e risposte, mentre con l’ISTAT si potrà mettere alla prova la propria cultura statistica. A Piacenza, si scopriranno gli impatti dell’intelligenza artificiale nelle procedure mediche e infermieristiche, mentre a Cassino, con l’Alumni-ALACLAM, si analizzeranno le potenzialità della nuova generazione di materiali compositi a struttura bioispirata.

A Frascati, con l’Associazione Bioscienza Responsabile e OMNIUM, sarà possibile testare le proprie conoscenze nell’ambito immunologico; con l’Associazione Giovanile Le Scie Fisiche, si scopriranno i segreti della materia e del freddo estremo, utilizzando il gelo per trasformare gli oggetti in modi inaspettati. Grandi e piccini saranno invitati a prender parte ad una straordinaria avventura per scoprire col mitico Zoosparkle, al secolo Willy Guasti, gli animali fantastici di Harry Potter. Un viaggio nel cielo sarà assicurato con i “Pianeti in una stanza”, una visita guidata del Sistema Solare con l’Associazione Speak Science, mentre alla Banca d’Italia si potrà conoscere il ciclo di vita della banconota in ottica di sostenibilità. Dopo l’eccezionale ritrovamento di una statua femminile in marmo, proseguono le attività di ricerca della Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma: in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale della Sapienza è stato acquisito il modello 3D della statua e chi vorrà potrà immergersi nello splendore dell’arte anche grazie all’uso di visori per realtà virtuale/aumentata.

All’Agenzia Spaziale Europea sarà possibile divertirsi tra le stelle, scoprire la gravità zero e conoscere gli astronauti italiani Anthea Comellini e Andrea Patassa, che racconteranno la loro selezione come membri della riserva di astronauti. Passeggiando per il paese, ci si potrà trovare catapultati nella escape room di FVA New Media Research, “Escape4Future – La chimica incontra la bioeconomia circolare”, oppure andare alla ricerca del linguaggio comune della vita, un codice formato da quattro lettere, con la Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro. Sarà possibile anche scoprire la sana alimentazione con la Fondazione Umberto Veronesi ETS, esplorare i segreti della vita animale con G.Eco o diventare ricercatori per una notte con Il Salotto di Giano A.P.S.

Chi desidera entrare nel mondo della realtà virtuale e aumentata potrà conoscere le malattie genetiche rare con il Laboratorio di Bioinformatica dell’IRCSS Casa del Sollievo e della Sofferenza, o diventare professionisti della programmazione nella #RobotArena di MindSharing.tech. Sarà inoltre possibile informarsi sui diritti dei bambini nell’ambito della crisi climatica con UNICEF e creare mini ecosistemi in bottiglia con Sistema Castelli Romani. Con i ricercatori dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata – Dipartimento di Medicina Sperimentale, si scopriranno gli effetti dell’inquinamento ambientale sulla salute umana e come proteggerci. Infine, con l’Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza, si esploreranno le applicazioni della realtà virtuale, e con il divulgatore Willy Guasti, alias Zoosparkle, si andrà alla scoperta degli animali di Harry Potter.

All’Università di Parma sarà possibile fare visite guidate a tema nel Museo di Cristallochimica, scoprire gli elementi della tavola periodica o conoscere a livello atomico le molecole più importanti per la vita e l’ambiente. A Pisa si passerà dall’enigmatica energia oscura ai segreti del cervello umano con i ricercatori dell’Università di Pisa.

A Latina sarà presentato il nuovo libro “Mutazione climatica” al Museo della Terra Pontina, mentre a Gorga e a Colleferro, con il Gruppo Astrofili Monti Lepini, si potranno osservare al telescopio i giganti del Sistema Solare, Giove e Saturno, e imparare di più sul cielo notturno, l’inquinamento luminoso e le stelle cadenti. A Cagliari si potrà entrare in una sala operatoria ricostruita per scoprire cosa accade durante un intervento, con l’Associazione Italiana degli Infermieri di Camera Operatoria – AICO Italia. A Velletri si potrà passeggiare nel Centro di Ricerca Viticoltura ed Enologia, mentre a Monterotondo gli studenti del Liceo Scientifico G. Peano apriranno nuovamente le porte del loro istituto, portando i laboratori in piazza.

A Palermo sono previsti incontri con i ricercatori della Libera Università Maria Santissima Assunta – LUMSA per immaginare il futuro e il rapporto tra intelligenza umana e artificiale. A Nemi sarà possibile imparare a modellare la ceramica con l’Associazione di Promozione Sociale “L’Asino e le Nuvole”, mentre a Cosenza, con il CREA, si scopriranno i segreti dell’olio d’oliva giocando. A Fiumicino, con visite guidate ai consorzi, si scopriranno le funzionalità adottate nella gestione delle risorse idriche e l’importanza dell’irrigazione per le produzioni agroalimentari. Infine, a Carbonia, i ricercatori di Sotacarbo attenderanno gli studenti per parlare di transizione energetica e sostenibilità ambientale, con giochi scientifici e laboratori.