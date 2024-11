Sciopero: Bonelli, ‘chi precetta Salvini responsabile disastro trasporti?’

agenzia

Roma, 26 nov. “Il ministro dei Trasporti Matteo Salvini, al termine della riunione con i sindacati, ha firmato la precettazione dei lavoratori per lo sciopero di venerdì prossimo. Salvini sta aggredendo il diritto allo sciopero con la propaganda di chi afferma che lo fa per difendere i cittadini ! Chi precetta Salvini che è responsabile del collasso del paese a partire da quello ferroviario che ogni giorno registra ritardi e cancellazioni di treni . Chi ci difende dal vero sciopero dei servizi pubblici dovuti all’inadeguatezza di questo ministro?”. Così in una nota Angelo Bonelli, leader di Europa Verde e parlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra.

