Sciopero: Fratoianni, ‘Paese ha bisogno di rivolta sociale contro scelte dannose governo’

agenzia

Roma, 29 nov “Questo sciopero generale promosso da Cgil e Uil è una grande mobilitazione popolare, ed è giusto essere qui e rifiutare la rassegnazione di fronte a scelte di questo governo che penalizzano la maggioranza degli italiani, non risolvono i problemi del Paese, aumentano le diseguaglianze”. Lo ha detto Nicola Fratoianni durante il corteo sindacale a Bologna.

“Il tono usato in questi giorni da Landini? Un tono giusto perché il nostro Paese ha bisogno di rivolta sociale. Rivoltare vuol dire capovolgere, e bisogna capovolgere le priorità di questo governo. La destra vuole spendere un sacco di miliardi in nuove armi e armamenti? Noi diciamo che servono più risorse per la sanità pubblica, e questo significa rivoltare il Paese”, ha detto Fratoianni.