Sciopero: Fratoianni, ‘per famiglie situazione insostenibile, governo pensa a lotte potere’

Roma, 28 nov. “Insostenibile: dal 2021 ad oggi il carrello della spesa per le famiglie del nostro Paese è aumentato vertiginosamente. In media di oltre 2700€ all’anno per famiglia solo per mangiare… E gli stipendi? Nemmeno lontanamente. Servirebbero circa 300€ netti in più al mese solo per far fronte agli aumenti del costo del cibo Ma la realtà è tutt’altra”. Lo afferma Nicola Fratoianni di Avs.

“Cosa servirebbe allora? Serve il salario minimo, serve indicizzare gli stipendi all’inflazione come faceva la “scala mobile”, serve rinnovare i contratti. Ma al governo Meloni, dilaniato da giorni in lotte di potere, di tutto ciò interessa ben poco… E pensare che l’Italia è l’unico Paese in Europa dove – prosegue il leader di SI – gli stipendi sono diminuiti rispetto a 30 anni, è come se ogni lavoratore avesse perso più di mille euro all’anno”.