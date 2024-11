Sciopero generale anche per i sindacati di base e ‘conflittuali’

agenzia

Cortei in 28 città promossi da Cub, Sgb, Adl, Cobas, Usi e Si

MILANO, 29 NOV – Hanno scioperato oggi anche i sindacati di base, che si autodefiniscono ‘conflittuali’, distinguendosi in questo modo dai confederali, definiti anche come ‘sindacati concertativi’. Organizzati cortei e presidi in 28 piazze “da Milano a Palermo”. In piazza – si legge in una nota – “diverse migliaia di persone” convocate da Cub, Sgb, Adl, Confederazione Cobas, Sial Cobas, Adl Varese, Usi e Si Cobas. Tra le rivendicazioni di lavoratori, studenti e pensionati, insieme a rappresentanti delle associazioni palestinesi (Udap, Api e Gp) “salari più alti, meno precarietà, diritto alla salute e allo studio, sicurezza nei luoghi di lavoro e un deciso no alla guerra e all’economia di guerra”. Il corteo di Milano, partito da piazza Fontana, ha ricordato “l’eccidio fascista e di Stato del 12 dicembre 1969”, deponendo una corona in ricordo di Pino e Licia Pinelli davanti alla lapide del ferroviere anarchico “ucciso – ricordano gli organizzatori – nella Questura di Milano”.

